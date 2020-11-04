Son dakika haberi: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi

04.11.2020 02:39
Son dakika haberi: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın kazanmasının ardından muhalefet liderinin evi güvenlik çemberine alındı.

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın kazanmasının ardından muhalefet liderinin evi güvenlik çemberine alındı.

Bağımsız Seçim Komisyonunun (CEI) Ouattara'nın yüzde 94,27 oy alarak seçildiğini duyurmasının ardından cumhurbaşkanı adayı Henri Konan Bedie'nin evinin çevresine güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Muhalefet tarafından Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı olarak belirlenen Bedie'nin, konseye ilişkin bilgi vermek üzere düzenlediği basın toplantısı da yarıda kesildi.

Bedie'nin gözaltına alınmadığı ancak evinin çevresinde güvenlik güçlerinin beklediği kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Sansan Kambile, daha önce de sivil itaatsizlik çağrısı yapan muhalefetin seçim sonuçlarını tanımayarak Ulusal Geçiş Konseyi oluşturma kararının "devlete kurulan komplo" olduğunu belirtti.

Kambile, muhalefetin bu tavrını şiddetle kınayarak buna ilişkin hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti.

Muhalefet "sonuçları kabul etmeyeceğiz" demişti

CEI, geçici sonuçlara göre Ouattara'nın yüzde 94,27, Pascal Affi N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

N'Guessan ve Bedie ise 2 gün önce, CEI'nin açıklayacağı sonuçları kabul etmeyeceklerini belirterek "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak seçimlere katılımın yüzde 8 civarında olduğunu iddia ediyor.

Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Muhalefet, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika


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