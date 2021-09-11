Fildişi Sahili'nde dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü ve olayda 5 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden beri haber alınmayan Fildişi Sahili ordusuna ait MI-24 tipi helikopterin Tehini bölgesinin Togolaye mevkisinde düştüğü kaydedildi.
Kazada, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Helikopter ile iletişim cuma günü saat 02.00'da kesilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Fildişi Sahili'ndeki helikopter kazasında 5 asker öldü - Son Dakika