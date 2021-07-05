Son dakika haberi: Filipinler'deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Filipinler'in Sulu eyaletinde dün düşen askeri uçakta hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde dün Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi askeri uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço artıyor. Filipinler Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 47'si askeri personel, 3'ü sivil olmak üzere 50'ye yükseldiği bildirildi. Uçakta toplam 96 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısı ise 49'u askeri personel, 4'ü sivil olmak üzere 53 olarak kaldı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Edgard Arevalo, kara kutu da dahil olmak üzere uçak parçalarına yönelik kurtarma operasyonlarının kaza yerinde devam ettiğini aktardı. Arevalo, uçağa yönelik herhangi bir saldırı belirtisi olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Hava kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri uçak, dün Sulu eyaletindeki Jolo Havalimanına inişi sırasında pisti pas geçerek yerel saatle 11.30 sularında düşmüştü. Düşen askeri uçağın, ABD hükümetinin askeri finansman programı kapsamında Filipinler'e verdiği iki uçaktan biri olduğu ifade edilmişti. Söz konusu kaza, 1993'te Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 uçağının düşmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana "en kötü askeri hava felaketi" olarak kayıtlara geçti. - MANILA