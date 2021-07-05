Son dakika haberi: Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi - Son Dakika

Coconuts sitesinin haberine göre, dünyanın en küçük aktif yanardağlarından Taal'in uyarı seviyesi 3 olarak kalırken gözlemciler volkan kraterinden gökyüzüne yükselen yoğun duman bulutunun görüntülerini yayınlandı.

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