Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) " İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu" yönündeki kararını "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, UCM'nin söz konusu kararının, işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağı ve faillerin cezasız kalmayacağı mesajı taşıdığını ifade etti.

Söz konusu kararın, adalet ve insanlık için bir zafer olduğunu belirten Iştiyye, UCM'den İsrail'in Gazze'ye açtığı 3 savaş sırasında işlediği suçlar, Filistinli mahkumlar ve yasa dışı yerleşim birimleri konusunda önüne gelen dosyalarda adli süreci hızlandırmasını istedi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.