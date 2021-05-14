Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

14.05.2021 15:30
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yaklaşık 250 kişi katıldı. İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazında, hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi. Cenaze namazı sonrasında Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Özdemir, tarafından yapılan basın açıklamasında, "İnsanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa haksız bir teşebbüsle karşı karşıyadır. Kudüs'te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kapılarına metal arama detektörlerinin yerleştirilmesi tüm bu olanlara karşı tepki göstermiştir. Kudüs, nice peygamberlerin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, her bir müminin canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Bu vesileyle tüm Müslümanları ve insanların eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından dua edildi. Yapılan duadan sonra "Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attılar. - AMASYA

Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Hisarcık, Taşova, Amasya, Cenaze, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Son Dakika Haberleri
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
14:54 Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı
14:34 Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!
14:25 Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video         
15:30
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 15:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement