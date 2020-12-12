Son dakika haberi | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayası 121 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayası 121 bini aştı

12.12.2020 00:13
Son dakika haberi | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayası 121 bini aştı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1029'a, vaka sayısı da 121 bin 157'ye yükseldi.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1029'a, vaka sayısı da 121 bin 157'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1743 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 451 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Böylece Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, vaka sayısının da 121 bin 157'ye yükseldiği, 94 bin 349 kişinin ise sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayası 121 bini aştı - Son Dakika


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