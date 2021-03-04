Son dakika gündem: Filistin yönetimi Kovid-19 nedeniyle Nablus kentini giriş-çıkışlara kapatma kararı aldı - Son Dakika

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Nablus Valisi İbrahim Ramazan, kentte bir günde 49 vaka tespit edilmesi üzerine kamu yararını korumak amacıyla karantina kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda, 7 Mart sabahından 14 Mart'a kadar kentin giriş ve çıkışlara tamamen kapatılacağını belirten Ramazan, bu sürede sadece fırın ve eczanelerin açık kalacağını ifade etti.

Nablus Sağlık Müdürü Ramiz Duveikat ise, kentte son 5 günde Kovid-19 vaka sayısının 1260'a ulaştığına dikkati çekerek, böylece kentteki aktif vaka sayısının bu sabah itibarıyla 2 bin 230'a ulaştığını ifade etti.

Son bir haftada 10 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini belirten Duveikat, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı riskli bölgeler arasında Nablus'un ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Geçen ay günlük vakaların 1000'in altında düştüğü Filistin'de özellikle Batı Şeria'da Kovid-19 salgınındaki endişe verici artış göze çarpıyor.

Batı Şeria'daki artış sebebiyle son üç günde Filistin genelinde günlük Kovid-19 vakaları 2 bin üzerinde çıkıyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yeterli miktarda aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı ise 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.