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FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU

02.11.2021 13:59

İSRAİL'in Gazze'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların yakınları, İsrailli yetkililerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

İSRAİL'in Gazze'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların yakınları, İsrailli yetkililerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen aile yakınlarından Ensan Ebu Owda 'Filistin halkı işgalcilerin saldırılarına maruz kalarak bugüne kadar bu insanlık suçu devam ediyor" dedi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılar esnasında hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının aileleri Türkiye'deki avukatları aracılığı ile saldırıların sorumlularının yargılanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Adliye önünde basın açıklaması yapan aile yakınlarının avukatı Gülden Sönmez, 'Biz Gazze'ye yapılan son saldırıda Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail'in işlemiş olduğu suçları yargı konusu etmek için bugün Çağlayan adliyesindeyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz başvuruyla İsrail'in işlemiş olduğu suçlardan dolayı İsrailli sorumluların Türkiye mahkemelerinde yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

Filistinli aile yakınlarından Ensan Ebu Owda tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, 'Geçtiğimiz yıllardan beri Filistin halkı bütün haklarından mahrum kalarak ve Filistin halkı işgalcilerin saldırılarına maruz kalarak bugüne kadar bu insanlık suçu devam ediyor. Filistin halkı kendi haklarını alabilmek için ve kendi topraklarına girebilmek için özgürce yaşamak için buradayız" diye konuştu.

Yapılan suç duyurusunda İsrailli yetkililer hakkında, "insanlığa karşı suçlar", 'kasten öldürme", 'kasten yaralama", 'işkence ve eziyet", 'kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmaları talep edildi.

FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU
FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU
FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU
FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU

Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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SON DAKİKA: FİLİSTİN'DE ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINLARINDAN TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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