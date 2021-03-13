Son dakika haberi! Filistin'de son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Filistin'de son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

13.03.2021 15:07
Son dakika haberi! Filistin'de son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti, 1784 yeni vaka tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti, 1784 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1784 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1587'sinin Batı Şeria'da, 197'sinin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 27 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 495'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 234 bin 449'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 170'inin durumunun ağır olduğu, 209 bin 163 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Hastaneler alarm veriyor

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin birçoğu yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını ifade ediyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Tel Aviv yönetimi, 8 Şubat'tan itibaren İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Filistin'de son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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