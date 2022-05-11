Son dakika haber | İspanya hükümeti, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin aydınlatılmasını istedi - Son Dakika
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Son dakika haber | İspanya hükümeti, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin aydınlatılmasını istedi

11.05.2022 14:45
Son dakika haber | İspanya hükümeti, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin aydınlatılmasını istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya hükümeti, Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini "şiddetle kınadığını" açıkladı.

İspanya hükümeti, Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini "şiddetle kınadığını" açıkladı.

İspanya hükümeti adına Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akile'nin öldürülmesinin şiddetle kınandığı vurgulanarak "Meydana gelen bu ciddi olayın soruşturulmasını, aydınlatılmasını ve basın özgürlüğüne ve gazetecilerin çalışmalarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile, yaşamını yitirmişti.

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Son dakika haberleri... Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesinin şahitlerinden gazeteci Şaza Hanaişe, olay anını anlattı Son dakika haberleri... Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesinin şahitlerinden gazeteci Şaza Hanaişe, olay anını anlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İspanya hükümeti, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin aydınlatılmasını istedi - Son Dakika


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