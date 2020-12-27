Son dakika haberi: Filistin, Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Filistin, Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

27.12.2020 16:25
Son dakika haberi: Filistin, Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 1434'e, Libya'da 1436'ya, Umman'da 1495'e yükseldi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 1434'e, Libya'da 1436'ya, Umman'da 1495'e yükseldi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki topraklarda son 24 saatte 28 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1506 yeni vaka tespit edildiği ve 740 hastanın iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında ( Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1434'e, toplam vaka sayısı 150 bin 46'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 614 oldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 728 kişinin enfekte olduğu, 701 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1436'ya, vakaların 98 bin 381'e, iyileşenlerin 68 bin 990'a çıktığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişi öldü, 182 kişinin testi pozitif çıktı, 535 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1495'e, vaka sayısı 128 bin 472'ye, iyileşen sayısı 120 bin 976'ya yükseldi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 214 kişinin enfekte olduğu, 174 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vakaların 91 bin 518'e, iyileşenlerin sayısının 89 bin 326'ya yükseldiği aktarıldı.

Filistin, Bahreyn, Umman, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Filistin, Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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