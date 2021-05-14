İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 119'a ulaştı - Son Dakika

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'i çocuk olmak üzere 119'a, yaralananların sayısı da 830'a yükseldi.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırın dozunu giderek arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği aktarıldı.

Hamas Hareketinin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in acımasız saldırılarına roketlerle cevap vermeye devam ediyor.

NELER OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

(İHA)