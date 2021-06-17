İşgal altındaki Doğu Kudüs'te geçen yıl 32 yaşındaki otizmli İyad Hayri Hallak'ı vurarak öldüren İsrail polisi hakkında dava açıldı.

İsrail Adalet Bakanlığı Polis İç Soruşturma Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hallak'ı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde vuran ve kimliği açıklanmayan polis hakkında "kasti olmayarak adam öldürme" suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Hallak'ın nasıl vurularak öldürüldüğüne ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Filistinli otizmli gencin 30 Mayıs 2020'de Eski Şehir'de "terör şüphelisi" olarak iki İsrail polisi tarafından durdurulmaya çalışıldığı, ancak Hallak'ın korkarak kaçmaya başladığı ifade edildi.

Hallak'ın kaçarak çevredeki çöplerin toplandığı bir odaya girdiği, hakkında dava açılan polisin Filistinli genci burada vücudunun alt kısmından vurduğu kaydedildi.

Daha sonra, İsrailli 2 polisin Hallak'a "silah nerde" diye sorduğu, olay yerinde bulunan ve otizmli gencin Eski Şehir'de eğitim gördüğü okulda görevli olan Varda Ebu Hadid'in ise "ne silahı" diye cevap verdiği aktarıldı.

Ebu Hadid'in polislere Filistinli otizmli gencin durumunu açıklamaya çalıştığı sırada hakkında dava açılan İsrail polisinin Hallak'ın vücudunun üst bölgesine ateş açtığı ve ölümüne neden olduğu belirtildi.

Filistinli gencin vurulduğu anda yerde olduğu, elinde hiçbir şey olmadığı ve ateş edilmesini gerektirecek herhangi bir durumun olmadığına dikkat çekildi.

Hallak'ın hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 1 yıldan fazla geçtikten sonra açılan davanın ne zaman sonuçlanacağı ise bilinmiyor.

Filistinli genci öldüren İsrail polisi suçlu bulunursa 12 yıla kadar hapse mahkum edilecek.

Hallak, 30 Mayıs 2020'de Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.