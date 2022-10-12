Son dakika haberi... Filistinli silahlı bir grup İsrail'e karşı 5 silahlı eylem gerçekleştirdiklerini duyurdu

Batı Şeria'nın Nablus kentinde kendilerine "Aslan Yuvası" adını veren silahlı bir grup, aralarında bir askerin de ölümüne neden olan, İsrail hedeflerine karşı 5 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Silahlı grup yaptığı açıklamada, Nablus yakınlarındaki Şafi Şomron, Deyr Şeref, Cerzim Tepesi, Kedomim, Beyta bölgelerinde olmak üzere 5 silahlı operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, dün öğle vaktinde Şafi Şomron bölgesinde düzenlenen operasyonda, düşman saflarında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Nablus'un batısındaki Deyr Şeref'te ve Cerzim Tepesi bölgelerinde Yahudi yerleşimcilere karşı nitelikli saldırılar yaptıkları; ağır yaralılar bulunduğu kaydedildi.

Silahlı grup, Nablus Kalkeliye yolu üzerindeki Kedomim operasyonu ve kentin güneyinde bulunan Beyta köyü ayrımındaki silahlı saldırıları da kendilerinin yaptığını duyurdu.

Aslan Yavrusu adlı grubun açıklamasında, "Önümüzdeki saatlerde düşmanın beklemediği şekilde sürprizler var. Bu operasyonlarımızın volkanı başladı, bunu Allah'tan başkası söndüremez." ifadeleri yer aldı.

Grup açıklamasında, ayrıca bugün için de genel seferberlik ilan ederek genel grev yapılacağı, Batı Şeria'daki tüm kontrol noktalarında kapsamlı çatışmaların olacağı ve Kudüs'te abluka altındaki Şuafat kampı halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir Yahudi yerleşimi yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği kendilerine bağlı askerlerden birinin saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.