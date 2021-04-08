Son dakika haberi... Filyasyon ekipleri İzmir'de yoğun mesaide - Son Dakika

Son dakika haberi... Filyasyon ekipleri İzmir'de yoğun mesaide

08.04.2021 13:59
Son dakika haberi... Filyasyon ekipleri İzmir'de yoğun mesaide, System.String[]

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan İzmir'deki filyasyon ekipleri, virüsün yayılmasına karşı büyük mücadele veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan İzmir'deki filyasyon ekipleri, virüsün yayılmasına karşı büyük mücadele veriyor.

Filyasyon ekipleri, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Mart 2020'den bu yana dedektif titizliğiyle çalışıyor.

İzmir'de geçen yıl mart ayında 340 olan filyasyonda görevli sağlık çalışanı sayısı son 4 ayda 1600'e çıkarıldı.

Doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, paramedik, diş hekimi ve diş teknisyeninden oluşan filyasyon görevlileri, çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Koruyucu elbiselerinin içinde saatlerce görev yapan ekipler, Kovid-19 teşhisi konulan hastalar ve temaslılardan numune alıp tedavileri hakkında bilgi veriyor.

"Bu süreçte salgının sona ermesi için canla başla çalışıyoruz"

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekiplerinde görevli doktor Hilal Sipahi, AA muhabirine, vaka sayısının artmaması için tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu vurguladı.

Salgında yaşanan zirve dönemlerinde daha çok mesai harcadıklarını aktaran Sipahi şöyle dedi:

"Biz daha çok çalışmamızın dışında vatandaşlarımızın can kaybı yaşamasına üzülüyoruz. Hastanelerde yatak ve yoğun bakım oranları her geçen gün artıyor. Burada önemli olan vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uyması. Virüsün bulaşma nedeni yakın temas. Bunu her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Vatandaşlarımız kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla kalmamalı ve maske kullanımına özen göstermeli. Sağlık çalışanları bu süreçte salgının sona ermesi için canla başla çalışıyor."

Kendimizi savaşta hissediyoruz"

Hatice Demir ise 26 yıllık ebe olduğunu, filyasyon ekiplerinde görev yaptığı son bir yıldır meslek hayatının en zor günlerini yaşadığını anlattı.

Sağlık çalışanlarının mesleklerinin gereğini hep özveriyle yerine getirdiğini vurgulayan Demir şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını boyunca kendimizi savaşta gibi hissediyoruz. Bu savaşta gece gündüz demeden ailemizi, sevdiklerimiz, toplum sağlığını düşünerek elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. 'Bu süreçten nasıl daha az hasarla çıkabilirizin' mücadelesini veriyoruz. Kentimiz şu anda kırmızı alarmda. Biz maske, mesafe ve hijyen kullarına uyulması konusunda toplumumuzu bilgilendirmeye devam ediyoruz."

Ebe Burcu Özgel ise filyasyon ekiplerinin çalışmaya başladığı günden bu yana ekiplerde görev aldığını ve çok yorulduğunu ifade etti.

Salgının başına göre insanların artık Kovid-19'a karşı daha bilgili olduğunu dile getiren Özgel, "Artan vakalar karşısında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını görüyoruz. Bu da bizi üzüyor. Aşının koruyuculuğu var ama yine de tedbirlere uyması gerektiğini her yerde söylüyoruz. Özellikle de akşam saatlerinde televizyonlardan artan vaka sayılarını gördüğümüzde çok üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

Diş Hekimi, Türkiye, İzmir, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Filyasyon ekipleri İzmir'de yoğun mesaide - Son Dakika


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