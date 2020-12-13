Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü - Son Dakika

Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü

13.12.2020 10:00
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü, System.String[]

ANKARA'da filyasyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti.

ANKARA'da filyasyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki boş sokaklarda testi pozitif çıkanlara ulaşıp tedavilerini sağlarken, temaslılarını da bularak bulaşı engellemeye çalıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında filyasyon ekibi sayısının artırılacağını açıkladıktan sonra sahadaki ekiplerin yoğunluğu arttı. Pandeminin başından bu yana hastalığa yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenlerin de temas ettiklerini bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da filyasyon ekipleri sahadaydı.

EKİPLER, VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜ Başkent Ankara'da koronavirüse karşı 800 filyasyon ekibi mücadele veriyor. DHA sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarını görüntüledi. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra danışman hekimlerle görüşerek, tedavi süreçlerini planladı. Hastalara, ilaçları poşet içinde teslim edilirken bilgilendirme broşürleri de verildi. Filyasyon ekipleri, daha sonra pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için izi sürmeye devam etti.'BİZİM SAĞLIMIZ İÇİN UĞRAŞIYORLAR'Ekipler, test sonucu pozitif çıkan oğlu Cavit Erşahin ile birlikte oturan Güler Sayan'a (74) evinde ulaşarak temaslı olduğu için test yaptı. Sayan, çok halsiz olduğunu belirterek, "Yataktan çıkamıyorum. Sürekli öksürüyorum. Halsiz olduğum için genellikle yatıyorum. Filyasyon ekibi kapımıza kadar geldi, çok teşekkür ediyorum" dedi.Evde tedavisi devam eden Cavit Erşahin de "Sonucum pozitif çıkınca temaslılarımı bildirdim. 1 saat içinde gelip gerekli çalışmayı yaptılar.  Ailece sağlık camiasına teşekkür ediyoruz. İnsanlar, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerindeyken onlar bizim sağlığımız için uğraşıyorlar" diye konuştu.'EKİPLERİMİZ SAVAŞ RUHUYLA ÇALIŞIYOR'Çankaya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nuran Üçöz Kılıçarslan, fedakarca yapılan çalışmaların ve alınan kısıtlama önlemlerinin sonuçlarını  görmeye başladıklarını söyledi. Uçöz, "Vatandaşlarımızın dikkati, filyasyon ekiplerimizin fedakarca çalışmalarıyla güzel adımlar atıldı. Filyasyon ekiplerimizin savaş ruhuyla yaptığı çalışmaların sonucunda hasta sayımızda düşüşler görüyoruz. Sabah 08.00'den gece 24.00'lere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hızla ulaşıp bir an önce tedavilerinin yapılmasını amaçlıyoruz"  diyen Uçöz vatandaşları da uyardı: "Lütfen evlerinizde kalın. Bizler sizler için çalışıyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte, başarı ile atlatacağız".

Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü

Fahrettin Koca, Çankaya, Ankara, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek         
09:25
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 10:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei