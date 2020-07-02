Son dakika haberi | Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda azaldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda azaldı

Son dakika haberi: Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisan döneminde bir önceki aya göre 2 milyar 437 milyon dolar azalarak 170 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisan döneminde bir önceki aya göre 2 milyar 437 milyon dolar azalarak 170 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 nisan dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; nisan 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; mart 2020 verilerine göre varlıklar 4 milyar 226 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 6 milyar 663 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 170 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti ve mart 2020 dönemine göre 2 milyar 437 milyon dolar azaldı.


Nisan 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 4 milyar 360 milyon dolar azalırken, yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 55 milyon dolar ve 8 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 4 milyar 226 dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 769 milyon dolar, 1 milyar 779 milyon dolar ve 1 milyar 115 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 663 milyon dolar azaldı.


Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; nisan 2020 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler mart 2020 dönemine göre 1 milyar 112 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 667 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 348 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 537 milyon dolar azaldı.


Nisan 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 60 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 29 milyon dolar gerçekleşerek mart 2020 dönemine göre 1 milyar 226 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda azaldı - Son Dakika Ekonomi

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