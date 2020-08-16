Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 00:02

Kaynak: DHA

Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek

Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor