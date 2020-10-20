'Fındık'lı operasyonda, serada yetiştirilen uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir domates serasında yetiştirilen ve ahırda saklanan 11 kilo kubar esrar, hassas burunlu dedektör köpek 'Fındık' ile yapılan operasyonla bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İlçeye bağlı Uzuncaburç Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir şüphelinin domates serası içinde yetiştirdiği esrarı piyasaya sürmek üzere olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği Fındık ile birlikte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Fındık'ın sera yakınındaki ahıra doğru tepki vermesi üzerine arama yapan ekipler, 11 kilo kubar esrar ve 1 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisini ele geçirdi. Operasyonla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.