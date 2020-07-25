Son dakika haberi: Fındık toplamak için geldiği Akçakoca'da boğulmaktan böyle kurtarıldı - Son Dakika

Fındık toplamak için geldiği Akçakoca'da boğulmaktan böyle kurtarıldı

-Denizde boğulmak üzere olan gencin kurtarılma anı görüntülendi

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde fındık toplamak için fındık işçisi serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı. Denizin stünde hareketsiz şekilde yatan genci görenler sudan çıkartarak ilk müdahalesi yapıldı. Gencin denizdeki hareketsiz hali ve kurtarılma anı ise sahildeki vatandaşlar tarafından an ve an cep telefonuyla kaydedildi.

Olay; akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca İlçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca'ya gelen 17 yaşındaki Vedat Kaya isimli fındık işçisi, serinlemek için akşam saatlerinden Melenağzı mevkiinde denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılan Vedat Kaya, bir süre denizde kurtulmak için çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı. Denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde genci görenlerin haber vermesi üzerine sahilde güneşlenen tatilciler, gencin yanına gelerek, hareketsiz kalan genci denizden çıkarttılar. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesine ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.