Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı - Son Dakika

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.

Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti. Alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.