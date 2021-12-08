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Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

08.12.2021 13:51
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika gündem haberine göre RİZE'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.

Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti. Alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.


Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Fındıklı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı - Son Dakika


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