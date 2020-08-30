Fındıklıkta başlayan yangın ormana sıçradı

DÜZCE - Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Esentepe Mahallesi'nde bir fındıklıkta başlayan yangın, ormana sıçradı. Ormanlık alanda yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan Esentepe Mahallesi'nde ki bir fındıklıkta başladı. Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi içerisinde bir fındıklık içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisi ile Esentepe Ormanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışması başlattı.