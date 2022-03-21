Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi

21.03.2022 17:44
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi

Son dakika haberler: Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendrom Günü münasebetiyle Finike İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendrom Günü münasebetiyle Finike İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 3 down sendromlu özel birey için temsili yemin töreni düzenlendi. Özel bireyler yol emniyeti uygulamasına, umuma açık yerlerin kontrolü ve kimlik sorgulama işlemlerine katıldı. Etkinlik sonunda temsili askerlik görevini yerine getiren bireylere hizmet belgeleri verildi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

"Bizleri gururlandırdılar"

Konu ile ilgili konuşan Finike Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Oktay Koçak, "Bizler özel durumu olan kardeşlerimizin farkındayız ve yanındayız. Onlar bizler için çok değerli, kıymetlidir. Her Türk evladının vatani görevine başlamadan önce ettiği yemini bugün şanlı üniformamızı giyen çok değerli özel kardeşlerim de yemin ederek bizleri gururlandırdı. Teşkilatımızın değerli mensuplarının almış olduğu hizmet belgesinden alarak devriye ekiplerine dahil olup vatani görevlerini icra edeceklerdir. Teşkilatımız adına bu kardeşlerimizi yetiştiren, topluma vatana ve millete kazandıran değerli ailelerine teşekkürü bir borç biliriz. Bugün sizleri aramızda görmek bizleri onurlandırdı" dedi - ANTALYA

Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi
Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Finike'de özel bireyler için jandarmada yemin töreni düzenlendi - Son Dakika


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