Son dakika haberi! Finike'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Finike'de trafik kazası: 1 yaralı

10.07.2022 14:24
Son dakika haberi! Finike'de trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sahilkent Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde saat 12.20'da meydana geldi. Bir otelin önünde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan ABD vatandaşı C.Q.P. (27) idaresindeki 34 EAV 725 plakalı otomobile, Finike istikametine gitmekte olan M.G. (48) idaresindeki 34 BHP 482 plakalı otomobil çarptı. Kazada 34 BHP 482 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. (44) yaralandı. Kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ö.G.'nin taburcu edildiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Finike'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Finike'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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