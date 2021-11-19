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FETÖ'nün firari "mahrem imam"ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı - Son Dakika

FETÖ'nün firari "mahrem imam"ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı

19.11.2021 16:32

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında firari jandarma "mahrem imamı" Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada ikametgaha gelen iki kişinin, ihraç edilmiş eski binbaşılar olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında firari jandarma "mahrem imamı" Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada ikametgaha gelen iki kişinin, ihraç edilmiş eski binbaşılar olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün "jandarma mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle aranan Mehmet Sağlam'ın Pursaklar ilçesindeki evinde arama yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine eve giden polis ekibi, arama çalışmasına başladı. Bir süre sonra zil çaldı, gelen iki kişiye kapıyı polis açtı.

Polisi karşısında gören kişilere, şüpheli tavırlar sergilemeleri nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı.

Gelenlerden birinin gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunun anlaşılması üzerine detaylı inceleme başlatıldı. İki kişinin, FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşılar S.G. ve A.A. olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden S.G'nin, örgüt üyeliği suçundan hakkında açılan davanın Erzurum'da devam ettiği tespit edildi.

Sorgularında, mahrem imamın evine neden geldikleri sorusuna çelişkili yanıt veren şüphelilerden biri, sağlık sorunu yaşadığını, hacamat yaptırmak için ikametgaha geldiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

Öte yandan şüphelilerin arama yapılan eve gelişlerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, şüphelilerin apartmana giriş yaptıkları ve asansörle arama yapılan daireye çıktıları anlar yer aldı.

FETÖ'nün firari mahrem imam ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
FETÖ'nün firari mahrem imam ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
FETÖ'nün firari mahrem imam ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
FETÖ'nün firari mahrem imam ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Sağlam, Jandarma, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün firari 'mahrem imam'ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün firari "mahrem imam"ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı - Son Dakika
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