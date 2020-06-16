Son dakika haberi | Firari uyuşturucu satıcısı Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Hakkında, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kimlik kontrolü yapılan Mustafa Demir'in (36), Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan Demir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.