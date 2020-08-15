Son dakika haberi | Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberi: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:47
Kaynak: İHA
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