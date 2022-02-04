ADANA'da öldüresiye dövüldükten sonra sabaha karşı bir araçla evinin sokağına bırakılan Cengiz Kılıç (56) hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin çalıştığı fırının sahibinin oğlu tarafından dövüldüğünü öne süre Hanife Kılıç, 'Ona bunu yapan hastaneye bile götürmemiş ve sokağa bırakıp gitmiş. Çalıştığı fırının sahibi 'oğlum yaptı' demiş. Kocam uyanırsa olayın ayrıntılarını öğreneceğiz. Adalet yerini bulsun istiyorum. Kocamın çektiği acıların bin katını çeksin? dedi.

Olay, 1 Şubat'ta sabaha karşı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri toplayan temizlik görevlileri bir sokakta elektrik direğinin önünde kanlar içinde oturan bir adam gördü. Temizlik görevlerinin sokakta seslenmesi üzerine evden çıkan Hanife Kılıç, kanlar içinde oturan kişinin fırında çalışan eşi Cengiz Kılıç olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı Kılıç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, yaşam mücadelesi veriyor. Polis, Kılıç'ı darbeden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'KOCAMI GÖRÜNCE TANIYAMADIM'

Bir çocuk babası Cengiz Kılıç'ın eşi Hanife Kılıç olay günü kocasının her zamanki saatte işe gittiğini ve sabaha karşı onu gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi. Eşinin sokakta yüzü gözü kan içinde oturduğunu görünce şok olduğunu dile getiren Kılıç gözyaşları içinde, 'Kocamı görünce tanıyamadım. 'Bu benim kocam mı" dedim. Ne yaptılarsa çalıştığı fırında yaptılar. Eşim o halde konuşamıyordu. Anlatamadı. Ne olduğunu sordum ama bana 'sen kimsin" diye cevap verdi. Doktorlar hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Kavgayı hiç sevmezdi. Sakin ve sessiz biriydi. Ona bunu yapan hastaneye bile götürmemiş ve sokağa bırakıp gitmiş. Çalıştığı fırının sahibi 'oğlum yaptı' demiş. Neden durdurmadın o zaman oğlunu? Kocam uyanırsa olayın ayrıntılarını öğreneceğiz. Şikayetçi oldum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Kocamın çektiği acıların bin katını çeksin. Sonuna kadar arkasında olacağız bu işin? diye konuştu.