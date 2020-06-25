Son dakika haberi | Fırın kasasını çalmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Burdur'da fırın kasasını dışarı çıkartıp çalmaya çalışan dört kişiden 3'ü polisin takibi sonucu yakalandı.
Burdur'da fırın kasasını dışarı çıkartıp çalmaya çalışan dört kişiden 3'ü polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Burdur' un Bucak' İlçesinde bir ekmek fırınında bulunan para kasasını dışarı çıkartmaya çalışan şahısları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabası ile 4 şüpheli para kasasını dışarı çıkartamadan bir araçla kaçtı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçtıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya kavşağında durdurulan otomobildeki dört kişiden 3'ünü yakalandı, biri ormanlık alanda izini kaybettirdi. Gözaltına alınan İ.S, M.A. ve Ö.Y Burdur Devlet Hastanesinde doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine götürüldü. Kaçan şahsın eşkalini alan ekiplerinin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:59 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Fırın kasasını çalmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 14:06 Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama 13:53 İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı