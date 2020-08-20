Paylaşımda, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Türkiye 'nin Doğu Akdeniz 'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:11

Kaynak: AA

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