Son dakika haberi! Firma Direktörü Şişman,

Elazığ'ın Maden ilçesindeki fabrikada güvenlikçilerin çıkarılmayacağını belirten firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Aydın Şişman"Güvenlik görevlisi olarak çalışan personelimizin mağduriyetini önlemek için işletme içerisinde aynı özlük hakları ile farklı görevler verilerek işe devam etmeleri sağlanacaktır. Başka görev kabul etmeyen çalışanlarımızın tüm yasal hakları tarafına ödenecek işlerine güvenlik personeli olarak devam etmek isteyen arkadaşlar içinse taşeron firma ile görüşüp farklı projelerde değerlendirilecektir"dedi.



Maden ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler, dün düzenledikleri toplantıda maaş ve özlük haklarının verilmediğini, işletme tarafından fabrikada değişiklik yapılmak istendiğini ve daha önce de güvenlikçilerin işten çıkarılma kararı alındığı iddiası üzerine firma yetkilileri tarafından basın toplantısı düzenledi. Firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Aydın Şişman,işletmenin kapatılacağı, taşınacağı, personelin iş aktinin fes edileceği gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kapalı oldukları 18 ay boyunca işçilerin maaşlarının ödendiği ve kısa süre içerisinde de kalan tüm işçilik borçlarının ödeneceğini aktardı.Şişman ayrıca, güvenlikçilerin farklı görevlerde işe devam etmeleri sağlanacağını, isteyenlerin ise yasal haklarının kendilerine ödeneceğini belirterek, 350 istihdamla işlerine devam edeceklerini kaydetti.



"Tesisimizin yeniden faaliyete geçmesi planlanmıştır"



Firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Aydın Şişman açıklamasında, "Maden ilçesinde bulunan işletmemiz ile ilgili basına yansıyan konularda açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İşletmemiz yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik ve işletmesel nedenlerden ötürü faaliyet gösterememektedir. Son dönemlerde holdingimizin öz verili çalışmaları neticesinde gerekli finansal kaynak oluşturulmuş ve mevcut çalışanlarımız ile tesisimizin yeniden faaliyete geçmesi planlanmıştır. Açılış planlamaları esnasında holding yönetimi ile işletme müdürü arasında yaşanan yönetsel anlaşmazlıklar nedeniyle işletme müdürünün izne çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kararın uygulanması sürecinde yaşanan olaylarda güvenlik zafiyetinin görülmesi üzerine holding yönetimi tarafından güvenlik hizmetinin taşeron firmaya devredilmesine karar verilmiştir.Güvenlik görevlisi olarak çalışan personelimizin mağduriyetini önlemek için işletme içerisinde aynı özlük hakları ile farklı görevler verilerek işe devam etmeleri sağlanacaktır. Başka görev kabul etmeyen çalışanlarımızın tüm yasal hakları tarafına ödenecek işlerine güvenlik personeli olarak devam etmek isteyen arkadaşlar içinse taşeron firma ile görüşüp farklı projelerde değerlendirilecektir"ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz 350 kişilik istihdam"



Farklı illerden güvenlik personeli getirilecek şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığının da altını çizen Şişman;" Güvenlik firması ile yapılan sözleşme kapsamında işe alınacak personelin Elazığ ilinden seçilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.İşletme müdürünün açıklamaları veya işletme ile ilgisi olmayan bazı çevreler tarafından şirketimize yönelik olumsuz bir algı ile bölge halkı ile şirketimiz arasında bir çatışma ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yaşanan olaylarla ilgili valimiz ile il ve ilçemizin tüm yönetim kadrosu bilgilendirilmiştir. İşletmenin kapatılacağı, taşınacağı, tüm personelin iş aktinin fesh edileceği gibi haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İşletmemiz, kapalı olduğu 18 aylık dönemde üretim faaliyeti olmamasına rağmen çalışanlarımızı mağdur etmemek ve iş barışını tesis etmek adına maaşlarını ödemiştir. Açıklamalarda 10 ay 15 aydır maaş almıyoruz şeklindeki beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çalışanlarımıza borçlarımız iş yeri açılış sürecinde planlandığı ve çalışmalarımızda açıklandığı şekilde ödemeye devam etmektedir. Kısa süre içerisinde tüm işçilik borçlarımız ödenmiş olacaktır. İşletmemiz en kısa sürede tekrar faaliyete geçilecek, yine Maden ilçemizde yaşayan hemşerilerimize iş kapısı olmaya devam edecektir. Hedefimiz yaklaşık 350 kişilik personel istihdamı ile nebze de olsa katkıda bulunmaktır"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ