Son dakika haberi: Fırsatı kaçırmayan hırsız, kaza yapan sosyal medya fenomenin cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika

Şişli'de motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Demirtaş yerde yaralı halde yatarken, bunu fırsat bilen hırsız, Demirtaş'ın bir hafta önce aldığı telefonunu çaldı. Kaza ve hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Şişli'de bir ay önce motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş kaza yaptı. Bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Demirbaş, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Demirtaş yerde yatarken, bundan faydalanan hırsız harekete geçti. Demirbaş'ın başında bekleyen hırsız, bir hafta önce alınan cep telefonunu çaldı. Yerden aldığı telefonu soğukkanlı bir şeklide cebine koyan hırsız ortadan kayboldu.

Kaza ve telefonun çalınma anı kamerada

Kaza ve cep telefonun çalınma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, Demirbaş'ın çarpışmasının etkisiyle takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin de Demirbaş'ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor. - İSTANBUL