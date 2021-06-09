Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu - Son Dakika

Bingöl'de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl'de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.
İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.
(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)
Kaynak: İHA
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