Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu

01.04.2022 13:53
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu

Son dakika haberlerine göre Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi.

Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu

Manisa'da etkili olan kuvvetli fırtına ve toz taşınımı nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, okul camı kırıldı, kiremitler araçların üzerine düştü

MANİSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı Manisa'da etkili oluyor. Şehirde çok sayıda binanın çatısı uçarken bir okulun patlayan pencere camları 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Manisa'da etkili olan fırtına ve Afrika kaynaklı toz taşınımı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Saat 10.30 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, kiremitler araçlara zarar verdi. Bazı ağaçlar kırılırken Şehzadeler ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken kimileri demir parmaklıklara tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

Saniyelerle kiremit parçasından kurtuldu

Bazı binaların dış kaplamalarının da zarar gördüğü fırtına nedeniyle bir sokakta çatıdan düşen kiremitlerden çok sayıda insan son anda kurtuldu. Fırtına sırasında sokaktaki kaldırımda oturan esnaf ve vatandaşlar gürültüyle son anda dükkanlarının içine geçerek yaralanmaktan kurtulurken park halindeki 4 araç kiremitlerden zarar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan kiremit düşme anında bir vatandaşın sadece saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olayın görgü tanığı bir esnaf müşterileriyle kaldırımda otururken biranda fırtınanın kuvvetini artırdığını ve çatının hareketlenerek kiremitlerin aşağıya düşmeye başlamasıyla birlikte kaçıştıklarını belirterek, "Belliydi zaten bir sıkıntı olacağı. Aşırı bir rüzgar geldi. Arkadaşlar dışarıda çay içiyordu onlarda kaçıştı saniyelerle çocuklar kendilerini kurtardı. Allah'tan cana bir şey gelmedi. Bir kaç araç hasar gördü. Biz de insanları korumaya çalıştık insanları yaklaştırmamaya çalıştık. Allah'a şükür can kaybı olmadı" dedi.

Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu

YORUMLAR
500
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ Alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu Alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiğini iddia etti! Suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi...Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement