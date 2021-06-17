Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangınlar, Yazıhan ilçesi Koşar Mahallesi'nde 6 vatandaşa ait bahçe ve tarlalarda meydana geldi. Aşırı rüzgardan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 6 vatandaşa ait ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başaltıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika