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Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu

17.06.2021 12:11
Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.

Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangınlar, Yazıhan ilçesi Koşar Mahallesi'nde 6 vatandaşa ait bahçe ve tarlalarda meydana geldi. Aşırı rüzgardan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 6 vatandaşa ait ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başaltıldı. - MALATYA

Malatya, Fırtına, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika


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