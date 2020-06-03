Son dakika haberi... FİSKOBİRLİK'in yatırımları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... FİSKOBİRLİK'in yatırımları devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaşanan kriz döneminde birçok büyük firma iflasını açıklayıp konkordato ilan ederken FİSKOBİRLİK'in yatırımlarına devam ederek, istihdam artırdıklarını kaydetti.

Son dakika haberi... FİSKOBİRLİK'in yatırımları devam ediyor, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaşanan kriz döneminde birçok büyük firma iflasını açıklayıp konkordato ilan ederken FİSKOBİRLİK'in yatırımlarına devam ederek, istihdam artırdıklarını kaydetti. Bayraktar, 10 yıl öncesine göre 30 kat cirosunu artıran FİSKOBİRLİK'in 2020 yılı hedefinin ise 500 milyon lira olduğunu söyledi.


FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. FİSKOBİRLİK'in 10 yıl öncesine kadar cirosunu 30 kat artırdığını ifade eden Bayraktar, "Giresun büyük bir kuruluş olan FİSKOBİRLİK ve Türkiye'nin önemli bir tarım ürünü olan fındıkla sembolleşmiş bir şehirdir. Biz de FİSKOBİRLİK'i yaşatmak adına her türlü çaba içerisindeyiz. Bugün bakıldığında 10 yıl öncesine kadar entegre faaliyetlerinde cirosunu 30 kat artırdığı görülmektedir. Ana anlamda 20 çeşitte 100 kadar barkotlu ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünlerimiz ülkemizde bütün marketlerde ve onlarca ülkede satılmaktadır. Kapasitemiz ise 5 yıl öncesine kadar 3-5 kat artmış durumdadır. Güçlü bir yapıya sahip FİSKOBİRLİK, kriz döneminde birçok firma iflas edip, konkordato ilan ederken faaliyetlerini sürdürmüştür. Aynı zamanda da 60 kişiye yeni istihdam sağlamıştır. Biz üreterek var olmaya çalışan bir kurumuz ve 2020 yılı ciro hedefimiz" dedi.


FİSKOBİRLİK'in yeni istihdam sağlayacak yatırımlarının bulunduğunu da açıklayan Bayraktar, "Daha önce batı bölgesinde bir kırma fabrikası yapmıştık. Şimdi de orta bölgede Fatsa'ya 750 milyon dolara mal olacak bir kırma fabrikası projemiz son aşamaya gelmiştir. Bu pandemi sürecinde projenin tamamlanması biraz gecikti ancak bu seneki sezona Fatsa'daki kırma fabrikasını yetiştirmeye çalışacağız. Bununla birlikte Giresun merkezde entegre tesisinin bulunduğu alana bir kırma fabrikası yapmıştık ve bir de 500 bin dolara soğutma deposu kuruyoruz. Bulancak ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazimize de yatırım projemiz devam etmektedir. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK Giresun'da yatırımlarıyla devam etmektedir. Bu yatırımlar yeni istihdam yeni üretim anlamına gelmektedir" dedi.


"Giresun fındığına sahip çıkıyoruz"


Sadece üretim anlamında değil, ürüne sahip çıkma anlamında da bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, "Bugün bazı çevreler FİSKOBİRLİK Giresun fındığı için ne yaptı eleştirilerinde bulunmaktadır. Bu eleştirilerde bulunanlara hatırlatmak isterim ki Giresun adına üç çeşit fındık tescilletilmiştir. AB sürecinde FİSKOBİRLİK olarak bizim dönemimizde yaptığımız müracaat ve çalışmalar sonucunda Giresun Kalite Tombul Fındık, Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalın Kara Fındık olmak üzere üç çeşit fındık tescilletilmiştir. Bizim iznimiz olmadan hiçbir fındık Giresun kalite olarak satılamaz. Bu anlamda denetlemeler ve takipler yapılmaktadır. Bu Giresun fındığına sahip çıkmak değil midir. Şu anda kadar 50 firma bizden Giresun Kalite Fındık satmak için yetki belgesi aldı. Yetki vermekle kalmıyoruz, satacakları ürünlerin üzerine Giresun Kalite barkodu da vurulmaktadır" açıklamasında bulundu.


" Sakarya'ya çikolata fabrikası kurma iddiası asılsız"


Giresun kamuoyunda FİSKOBİRLİK'in Sakarya'ya çikolata fabrikası kuracağı yönündeki haberlerin asılsız ve yersiz olduğunu ifade eden Bayraktar, "FİSKOBİRLİK Giresun'da varlığını sürdüren bir kurumdur. Giresun FİSKOBİRLİK ve fındıkla sembolleşmiş bir şehirdir. Giresun'da yeni yatırımlarımız görmezden gelinirken doğruluğu olmayan bir eleştirilerle kurumun itibarını zayıflatmak istenmektedir. Olayın aslı şudur. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı fındık üretiminde önemli bir yer tutan Sakarya'ya kendi imkanlarıyla bir çikolata fabrikası kuracağını açıklamıştır. Bize de biz bu işte acemiyiz, bize yardımcı ol denilmiştir. Aynı şekilde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir düşüncesi bulunmaktadır. Biz şimdi FİSKOBİRLİK olarak yapmayın mı diyelim, yoksa bize ne sizin yatırımınızdan mı diyelim. Yapacakları yatırımlar kendilerinin yatırımlarıdır ve FİSKOBİRLİK ile ilgili hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır. Keşke başka belediye başkanları da fındığa katma değer sağlayacak bu tür yatırımlar için çalışma yapsa biz de yardımcı olsak. Bizim zaten entegremizde çikolata üretimimiz vardır" dedi. - GİRESUN

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... FİSKOBİRLİK'in yatırımları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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