Son dakika haberi: Fitch Ratings : Küresel toplam kamu borcu 2020'de 77,8 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberi: Fitch Ratings : Küresel toplam kamu borcu 2020'de 77,8 trilyon dolara ulaştı

06.01.2021 13:39
Son dakika haberi: Fitch Ratings : Küresel toplam kamu borcu 2020'de 77,8 trilyon dolara ulaştı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, toplam küresel kamu borcunun 2020 yılında 77,8 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, toplam küresel kamu borcunun 2020 yılında 77,8 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı ortamda hükümetlerin sağlık ve kamu harcamalarını artırarak hane halkı ve işletmeleri desteklemek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun tahminlerine göre 2020 yılında küresel kamu borcunun yaklaşık 10 trilyon dolar artarak toplamda 77,8 trilyon dolar ile küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 94'ü seviyesine ulaştığı belirtildi.

Değerlendirmede 2012-2019 'da yaklaşık 10 trilyon dolarlık toplam kamu borcu oluştuğu, sadece 2020 yılında ise 10 trilyon dolarlık kamu borcunun daha eklendiği bildirildi.

Hükümetlerin kamu borçlarını hızlı şekilde artırmalarının ülke kredi notları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunun belirtildiği açıklamada, geçen yıl 33 ülke notunun düşürüldüğü, bunların 27'sinin gelişmekte olan ülkeler olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca geçen yıl kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notları birden fazla kez aşağı yönlü revize edilen ülkelerin tamamının da yine gelişmekte olan ülkeler olduğuna vurgu yapıldı.

Kredi, Fitch, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fitch Ratings : Küresel toplam kamu borcu 2020'de 77,8 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika


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