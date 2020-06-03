Son dakika haberi... FLAŞ

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Gelen son dakika haberlerine göre konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:18 Kaynak: DHA
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