Son dakika haberi... FLAŞ

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Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu

Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti

İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı

ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu