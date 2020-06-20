Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmüş. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmüş. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.
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20.06.2020 14:09:43. #1.13#
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