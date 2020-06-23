Son dakika haberi | flaş
Son dakika haberi... MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.
MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum