Son dakika haberi! FLAŞ - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce: Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar, yangın devam ediyor. Net bilgi vermemiz zor şu anda ama yaralılarımız var şu anda. Sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.