Son dakika haberi! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika güncel haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce: Çevre illerimizden yardım istedik.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce: Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar, yangın devam ediyor. Net bilgi vermemiz zor şu anda ama yaralılarımız var şu anda. Sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
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3.07.2020 19:45:26. #1.13#
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