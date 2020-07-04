Son dakika haberi... flaş - Son Dakika

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.
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4.07.2020 23:51:17. #1.13#
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