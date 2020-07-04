Son dakika haberi... flaş - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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