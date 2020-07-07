Son dakika haberi! flaş - Son Dakika

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Son dakika habere göre TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandıGizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:21 Kaynak: DHA
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