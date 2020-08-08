Son dakika haberi: FLAŞ - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 8 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 63 bin 842 olurken, bin 172 yeni tanı konuldu. Bugün 16 kişi yaşamını yitirirken, bin 82 kişi ise iyileşti.