Son dakika haberi: flaş - Son Dakika

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Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: 15 temmuz sonrası dönemde,ailelerle görüşme yaparak onlarla iletişime geçerek örgüte katılanları dağdan inmeye ikna ettik. Geçen yıl 273 kişi ikna yoluyla teslim olmuştu bu yılda 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: 15 temmuz sonrası dönemde,ailelerle görüşme yaparak onlarla iletişime geçerek örgüte katılanları dağdan inmeye ikna ettik. Geçen yıl 273 kişi ikna yoluyla teslim olmuştu bu yılda 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu.
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