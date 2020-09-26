Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz - Son Dakika

Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Fuardaki stantları tek tek dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hayallerinde ısrarcı olmalarını tavsiye ederek, "Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Salgına rağmen sizlerin azim ve kararlılığınız; hiçbir virüsün, engelin, tehdidin heyecanınızı durduramayacağını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılmak için öğleden sonra Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik önlemleri arasında kendisini karşılayanların oluşturduğu araç ile TEKNOFEST'in düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne geldi. Fuar alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, stantlarda dereceye giren takımların projelerini inceledi. Öğrenciler ile sohbet edip projeleri hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımların projelerini imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stantları dolaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin ödül törenine katılanlara hitap etti. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Ülkemizi bu güzel etkinlikle buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı mensuplarına milletim adına teşekkür ediyorum. Gazianteplilere de bu programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. İlk iki TEKNOFEST bu alana ilgi duyan gençlerin yanı sıra çocuklarıyla beraber ailelerden oluşan milyonların iştirakiyle İstanbul'da yapılmıştı. İstanbul'da alevlenen heyecan dalga dalga Anadolu'yu kuşattı ve her ilimizden festivali ev sahipliği yapma talebi geldi. Bunun üzerine TEKNOFEST'in tek rakamlı yıllarda İstanbul, çift rakamlı yıllarda diğer şehirlerde yapılmasına karar verildi. TEKNOFEST'in ilk durağı ülkemizin insani ve ekonomik tüm güzellikleri bünyesinde barındıran Gaziantep oldu. Biz de bugün buraya gelerek, 'Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor' teması ile Gaziantep'ten yükselen bu heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  Salgın nedeniyle bu festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor" diye konuştu.TEKNOFEST'e bu yıl 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 20 binin üzerinde takım ve 100 bin yarışmacının başvuru yaptığını, aynı zamanda paydaş sayısının 14'ten 63'e yükseldiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu rakamlar festival heyecanının çocuk ve gençlerin yanı sıra her kesimi sardığının ispatıdır. Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan tablo üreten, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulabileceğini söylüyor. Esasen bu son 18 yıldaki hikayenin özetidir. Uzun ihmal edilmişlik döneminin ardından batıdan doğuya, kuzeyden güneye ülkemizin her köşesini kalkındırırken üretmek ve kazanmak isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk. Türkiye'nin altyapı, insan gücü, üretim ve ihracat seviyesinin geldiği yer bu fırsatın en güzel şekilde değerlendirildiğinin işaretidir. TEKNOFEST kendi alanında herkesin kendisini ifade edip, ortaya koyacağı alandır. Medeniyet miraslarını teknoloji boyutuyla yeniden ayağa kalkmak isteyen herkesin yeridir. TEKNOFEST'te dereceye girip, dünyada başarılar kazanıldı. Önümüzdeki dönem benzer başarılara imza atılacağına inanıyorum. Yapay zekadan, siber güvenliği kadar her alanda yenilikler işte burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Sadece temenniden ibaret değil, sizlerin eserleri dünya çapında başarılara ulaşacaktır. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir."'UÇAN ARABALARDA AYNI BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ'Türkiye'nin düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumunda olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bugün hedeflerine yönelen, gece gündüz çalışan bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştürecektir. Gençlerimizin azim ve kararlılığını ülkemizin en büyük avantajı olarak görüyoruz" dedi.'BİZİM MEDENİYETİMİZ İLİM, İRFAN MEDENİYETİDİR'Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin bazıları tarafından küçümsendiğini de dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkemizde bazılarının hala milli teknoloji hamlemizi küçümseyip, ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını görüyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz dijital dönüşüm ofisi başta olmak üzere pek çok yapı kurduk veya dönüştürdük. Gençlerle birlikte bu değişimi uzun soluklu kılma ve hayata geçirme anlayışımızın kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerini Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Altı da üstü de boş sloganlarla heba etmek isteyenlere verdiğimiz en güzel cevap buradaki manzaradır. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik. Sık sık 'maziden atiye köprü kurmak' ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen bugün ve gelecekte nereye yöneldiğini bilemez. Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, aynı isimde İstanbul'daki müzeyi gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır."DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİYarışmalarda dereceye girenleri kutlayan Erdoğan, çocuk ve gençlerden hayal kurmalarını ve hayali gerçekleştirmek için çok çalışıp, azimlerini kaybetmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Bütün mesele azmetmek ve bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Biz kurduğumuz güçlü altyapıyla, verdiğimiz destek, sağladığımız fırsatlarla sizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şüphesiz her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz. Ama sizlere destek olmakta kararlıyız. Hata varsa düzeltiriz, ihtiyaç varsa gideririz, engel kaldırırız; yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin. Aranızdan kendi şehrinizden başlayıp, Türkiye ve dünyaya uzanacak başarılarla insanlık tarihine adını altın harflerle yazdıracak nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 30 ilde yapılan 'Dene-yap' atölyelerinin açılışına eşlik edip, TEKNOFEST yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini dağıttı.

GÖRÜNTÜLER DGS'DEN GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -


Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz - Son Dakika


Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti         
20:54
Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi         
19:34
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte         
17:09
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 22:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei