Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum
Son dakika haberi: HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
Son Dakika Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı