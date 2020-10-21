Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır annelerine hakaret eden HDP'li Tosun'u kınadı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için aylardır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'u kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere yönelik kullandığı çirkin sözlere ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. HDP'li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'evladımı istiyorum' diyen annelere 'satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir. Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır. Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki tüm annelerin sesi Diyarbakır'da yükseliyor. Annelik bugün 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz" diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."

(İlker Turak/İHA)