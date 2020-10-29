Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 72 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 99'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 99'e yükseldi. Bugün toplam 134 bin 416 test yapılırken, 2 bin 319 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 370 bin 832 oldu. Bugün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 320 bin 762'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 916 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı bin 916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" ifadelerine yer verdi.

-İHA-